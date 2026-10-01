नेपाल में अब हिमस्खलन ने मचाई तबाही, पर्वतारोहियों का कैंप तैयार कर रहे 15 मजदूरों की मौत, एक अब भी लापता

रेस्क्यू टीम ने गुरुवार को बर्फ के नीचे से आठ और शव बरामद किए। इससे पहले इस सप्ताह सात शव निकाले जा चुके थे। राहत और बचाव अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अब तक कुल 15 शव बरामद हो चुके हैं। लापता मजदूर के जिंदा मिलने की उम्मीद भी अब काफी कम बताई जा रही है।