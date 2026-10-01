सऊदी अरब में नहीं होगा भारत के ‘हीरो पायलट’ स्मित मच्छार का इलाज, एयरलिफ्ट कर भेजा गया अबू धाबी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए बयान के अनुसार, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए यूएई ने पब्लिक प्रॉसिक्यूशन की एक विशेष टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस घटना के पीछे कोई आतंकवादी मंशा, पूर्व नियोजित साजिश या कोई संदिग्ध निर्देश था। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये विमान UAE में पंजीकृत है, इसलिए इस पर UAE के कानून और न्यायिक अधिकार क्षेत्र लागू होते हैं। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने इमरजेंसी कोड और हाइजैकिंग कोड भेजे थे। इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरकर 17,000 फुट पर आ गया था।