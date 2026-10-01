1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सऊदी अरब में नहीं होगा भारत के ‘हीरो पायलट’ स्मित मच्छार का इलाज, एयरलिफ्ट कर भेजा गया अबू धाबी

Captain Smit Machchhar: फ्लाईदुबई के विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार को अब बेहतर इलाज के लिए तबुक से अबू धाबी ले जाया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 01, 2026

Captain Smit Machchhar

Captain Smit Machchhar (Photo source: X/@IsraelMFA)

Smit Machchhar Health Update: फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार को अब आगे के इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके अबू धाबी ले जाया जा रहा है। इससे पहले बुधवार को स्मित मच्छार को उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने फ्लाईदुबई के विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की को-पायलट की कोशिश को नाकाम किया था।

तबुक में हो रहा था इलाज

फ्लाईदुबई के विमान में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू किया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद कैप्टन स्मित का इलाज शुरू हुआ। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें बेहतर ईलाज के लिए सऊदी अरब से अबू धाबी एयरलिफ्ट किया गया है।

जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थाना कर रहे लोग

इस घटना के बाद अब भारतीय लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक स्थानीय निवासी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना और पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि हम कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने और मां कालका का आशीर्वाद लेने कालकाजी मंदिर आए हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई है। इसके अलावा दिल्ली के झंडेवालन हनुमान मंदिर में कैप्टन स्मित मच्छर के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और पूजा-अर्चना की गई।

UAE ने शुरू की जांच

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए बयान के अनुसार, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए यूएई ने पब्लिक प्रॉसिक्यूशन की एक विशेष टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस घटना के पीछे कोई आतंकवादी मंशा, पूर्व नियोजित साजिश या कोई संदिग्ध निर्देश था। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये विमान UAE में पंजीकृत है, इसलिए इस पर UAE के कानून और न्यायिक अधिकार क्षेत्र लागू होते हैं। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने इमरजेंसी कोड और हाइजैकिंग कोड भेजे थे। इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरकर 17,000 फुट पर आ गया था।

कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की राह छोड़ ऐसे बने 180 जिंदगियों के रखवाले

ये भी पढ़ें
Smit Machchhar biography

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 06:04 pm

Published on:

01 Oct 2026 05:34 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब में नहीं होगा भारत के ‘हीरो पायलट’ स्मित मच्छार का इलाज, एयरलिफ्ट कर भेजा गया अबू धाबी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फ्लाइट क्रैश करने की कोशिश करने वाला को-पायलट इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित था, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

Benjamin Netanyahu
विदेश

नेपाल में अब हिमस्खलन ने मचाई तबाही, पर्वतारोहियों का कैंप तैयार कर रहे 15 मजदूरों की मौत, एक अब भी लापता

Nepal Flood
विदेश

अमेरिका से बातचीत की कोशिश जारी रखेगा ईरान, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने दिया बयान

Masoud Pezeshkian
विदेश

पहले हंगरी ने रूस को दिया था झटका, अब पुतिन ने भी ले लिया बदला, राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश

vladimir putin
विदेश

तुर्की में फैक्ट्री में हुआ धमाका, 7 मजदूर घायल

Blast
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.