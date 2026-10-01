मिस्र में मीडिया पर फिर संकट, 6 और पत्रकारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गलत सूचना फैलाने का आरोप

मंत्रालय के अनुसार, यह मुस्लिम ब्रदरहुड के मीडिया नेटवर्क का हिस्सा थी और देश के अंदर ब्रदरहुड के लोग भी इसमें मदद कर रहे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र में 2013 से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उसी साल सेना ने चुने हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हटा दिया था, जो ब्रदरहुड से जुड़े थे।