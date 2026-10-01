तुर्की में फैक्ट्री में हुआ धमाका, 7 मजदूर घायल

मेटल फैक्ट्री में यह धमाका किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है और धमाके की वजह का जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसका नाम इकी मेटल प्लांट था, जो इजमिर शहर के तोरबाली में सुबासी महल्लेसी इलाके में स्थित है। बताया जा रहा है कि धमाका जेंडरमेरी बॉयलर के खराब होकर फटने के कारण हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है।