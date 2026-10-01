Syria-Hezbollah conflict: खत्म होने जा रही सीरिया और हिजबुल्लाह की दुश्मनी? ईरान को रखा दूर, तुर्की ने कराई गुप्त मुलाकात

Middle East Politics: सीरिया की नई सरकार और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के प्रयास किया जा रहे हैं। ऐसे में एक जानकारी सामने आई है कि तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों ने तुर्की में गुप्त बातचीत की है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि पिछले महीने कम से कम एक बार मिले। यह पहली ऐसी बैठक है जिसमें दोनों पक्षों के नेता सीधे आमने सामने बैंठे थे। इस बातचीत का मकसद तनाव कम करना और सुरक्षा से जुड़े विवाद सुलझाना था।