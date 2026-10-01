IRGC ने मार गिराए 6 आतंकी, ईरान में बम धमाके की कर रहे थे साजिश

ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थिरता नहीं है! इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) की बॉर्डर से लगा होना और प्रांत में उग्रवादियों का होना! सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूच सुन्नी समूह खास तौर पर जैश अल-अदल (जो अब पीपुल्स फाइटर्स फ्रंट का हिस्सा है), ईरानी सरकार के खिलाफ सक्रिय हैं। ये समूह अपने लोगों के प्रति भेदभाव और आर्थिक उपेक्षा को खत्म करने और धार्मिक अधिकार देने की मांग करते हैं। ईरानी सरकार इन्हें आतंकी मानती है! पिछले कुछ महीनों से सिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों जिनमें ज़ाहेदान भी शामिल है, में सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं। आज एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है! ईरान इन समूहों के लोगों की गतिविधियों को विदेशी ताकतों से जुड़े आतंकी हमले बताता है। हालांकि अमेरिका और इज़रायल से इनके कनेक्शन की कभी पुष्टि नहीं हुई है!