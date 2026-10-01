कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 2 लोगों की मौत और 2 घायल

कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर (Photo - Video Screenshot from @ABC7)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले दो साल में इन घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अमेरिका (United States of America) में आए दिन ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया (California) राज्य में कैटालिना आइलैंड (Catalina Island) के पास पानी में एक मेडिकल इमरजेंसी हेलीकॉप्टर (मेडवैक हेलीकॉप्टर) बुधवार की रात (अमेरिकी समयानुसार) क्रैश हो गया।
अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैटालिना आइलैंड के पास पानी में मेडवैक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई।
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