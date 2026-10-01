‘तुम्हें कौन बचाएगा?’ फ्लाईदुबई पायलट का पुराना वीडियो फिर वायरल, कॉकपिट में बहादुरी के बाद चर्चा में कैप्टन स्मित

अक्टूबर 2025 में 'बोनाफाइड बैंटर' नाम के एक पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर जलक मेहता से बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित मच्छर ने फ्लाइट क्रू की भूमिका पर अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने कहा था कि जब हम हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और कोई आपात स्थिति आ जाती है, तो आपको कौन बचाएगा? अगर विमान में कोई डॉक्टर मौजूद हो तो आपकी किस्मत अच्छी हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रशिक्षित केबिन क्रू ही आपकी जान बचा सकता है। उन्होंने यह दुख भी जताया था कि आम दिनों में लोग केबिन क्रू के काम को बेहद साधाररण समझते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, तब समझ आता है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है।