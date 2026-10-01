कैप्टन स्मित के पूर्व पड़ोसी बोले- चाकू लगने के बाद भी बचाई 174 लोगों की जान, अविश्वसनीय इंसान

Flydubai Pilot Smit Machchhar : मुंबई। फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार के पूर्व पड़ोसी डॉ. जनित शाह ने उन्हें प्रतिभाशाली, शांत स्वभाव और अच्छे इंसान के रूप में याद किया है। उन्होंने कहा कि स्मित मच्छार करीब 10-15 वर्षों तक उनके पड़ोसी रहे। करीब दो-तीन साल पहले वह दुबई चले गए थे। डॉ. शाह ने कहा कि अब यह जानकारी सामने आई है कि चाकू से हमला होने के बावजूद स्मित ने 174 लोगों की जान बचाई। उन्होंने स्मित को असाधारण व्यक्ति बताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा कि उनके परिवार के लिए यह बेहद सदमे की घड़ी है और उम्मीद है कि परिवार इस मुश्किल दौर से उबर पाएगा।