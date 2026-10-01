दिल्ली में DTC बस की टक्कर से बाइक टैक्सी सवार युवती की मौत, 3 साल बाद काम पर लौटा राइडर फिर से बिस्तर पर

असम की रहने वाली और अंग्रेजी साहित्य से स्नातक 22 वर्षीय हृषिता लाहोन दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में रहती थीं। सोमवार सुबह करीब 9:40 बजे उन्होंने नोएडा जाने के लिए Uber बाइक टैक्सी बुक की। फरीदाबाद के रहने वाले 33 वर्षीय दारब सिंह उन्हें पिक-अप पॉइंट से लेकर नोएडा के लिए रवाना हुए।

दोनों जैसे ही आश्रम फ्लाईओवर पार कर DND फ्लाईवे के कंक्रीट वाले हिस्से पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रही आसमानी नीले रंग की DTC बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और उनके हेलमेट तक टूट गए।