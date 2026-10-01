त्योहारों से पहले फिर महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, कोलकाता में 2,954 रुपए पहुंचा दाम; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

LPG Price Hike: त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे छोटे कारोबारियों का खर्च बढ़ गया है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है। कोलकाता में सिलेंडर 70 रुपए महंगा होकर 2,954 का हो गया है। वहीं दिल्ली में इसके दाम 62.50 रुपए से बढ़कर 2,810 रुपए हो गए हैं।