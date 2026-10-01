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त्योहारों से पहले फिर महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, कोलकाता में 2,954 रुपए पहुंचा दाम; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

LPG Price October 2026: त्योहारों से पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो के सिलेंडर के दाम कई शहरों में बढ़े हैं। दिल्ली में कीमत 2,810 रुपए और कोलकाता में 2,954 रुपए पहुंच गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 01, 2026

LPG Cylinder Price

Commercial LPG Cylinder Price Hike

LPG Price Hike: त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे छोटे कारोबारियों का खर्च बढ़ गया है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है। कोलकाता में सिलेंडर 70 रुपए महंगा होकर 2,954 का हो गया है। वहीं दिल्ली में इसके दाम 62.50 रुपए से बढ़कर 2,810 रुपए हो गए हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और खाने-पीने की दुकानों में ज्यादा होता है। ऐसे में गैस के दाम बढ़ने से इन कारोबारियों का रोज का खर्च भी बढ़ सकता है। त्योहारों के समय जब खाने-पीने का कारोबार बढ़ता है, उस दौरान गैस महंगी होना उनके लिए अतिरिक्त खर्च बन सकता है।

अलग-अलग शहरों में कितना बढ़ा दाम?

1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम अलग-अलग शहरों में बढ़े हैं। कीमत में 62.50 रुपए से 71.50 रुपए तक का इजाफा हुआ है।

दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 2,810 रुपए, मुंबई में 2,764.50 रुपए और चेन्नई में 2,983 रुपए का हो गया है। पटना में सबसे ज्यादा 71.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यहां अब सिलेंडर की कीमत 3,100.50 रुपए हो गई है।

हालांकि, घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी 942 रुपए का है।

साल की शुरुआत में क्या था दाम?

कमर्शियल LPG के दाम इस साल पहले भी बदले हैं। 1 जनवरी 2026 को कोलकाता में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,795 रुपए थी। दिसंबर 2025 में यह 1,684 रुपए था।

इसके बाद साल के दौरान कीमत में कई बार बदलाव हुआ। जुलाई में दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183.50 रुपए घटकर 2,930 रुपए हो गए थे।

सितंबर में दिल्ली में इसकी कीमत 9.50 बढ़कर 2,747.50 रुपए हुई। अब अक्टूबर में एक बार फिर 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और कीमत 2,810 रुपए पहुंच गई है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कमर्शियल LPG के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिलेंडर महंगा होने से कारोबारियों और आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा।

वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कमर्शियल LPG की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम और दूसरे खर्चों को ध्यान में रखकर तय होती है। मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि कमर्शियल LPG के दाम बाजार की स्थिति के हिसाब से बदलते हैं।

कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने का असर उन दुकानदारों और कारोबारियों पर पड़ सकता है, जो रोज खाना बनाने के लिए बड़ी मात्रा में LPG का इस्तेमाल करते हैं।

CWC मीटिंग में कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर भी जताई चिंता

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LPG Cylinder Crisis

Updated on:

01 Oct 2026 09:50 am

Published on:

01 Oct 2026 09:46 am

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