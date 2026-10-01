Flydubai Cockpit Attack: कैप्टन स्मित मच्छर के साहस को PM मोदी का सलाम, बोले- ‘भारत को उन पर गर्व है’

PM Modi Captain Smit Machchhar : PM मोदी बोले- ‘भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है’ (फोटो सोर्स: ANI)
PM Modi Captain Smit Machchhar: हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान के भीतर अचानक पैदा हुआ संकट बड़ी हवाई त्रासदी में बदल सकता था। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने ऐसा साहस दिखाया, जिसने यात्रियों को सुरक्षित बच निकलने का मौका दिया। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन मच्छर को ‘हीरो’ बताया है। उनकी बहादुरी की चर्चा अब भारत से लेकर इजरायल और अमेरिका तक हो रही है।
फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में सामने आए असाधारण घटनाक्रम ने विमान सुरक्षा और पायलट के साहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर कैप्टन स्मित मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाया। प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
यह घटना दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकपिट में कैप्टन मच्छर पर उनके सह-पायलट ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया और विमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमले में घायल होने के बावजूद मच्छर कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे। इसके बाद विमान में मौजूद यात्रियों और राहत दल के सदस्यों ने कथित हमलावर को काबू किया।
स्थिति बिगड़ने के दौरान विमान में तेज झटके महसूस किए गए। यात्री अलमोग इटली ने बताया कि विमान कुछ समय के लिए तेजी से नीचे गया और फिर संभला। बाद में विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ा गया, जहां उसे सुरक्षित उतार लिया गया। यात्रियों को इसके बाद दूसरे विमान से तेल अवीव पहुंचाया गया।
भारतीय दूतावास ने कैप्टन मच्छर के साहस को असाधारण बताया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी उनकी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों और क्रू को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस सामूहिक प्रयास से 174 लोगों की जान बची।
इस पूरे घटनाक्रम में यात्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। रिपोर्टों के अनुसार इजरायली यात्री यानिव हयून ने कथित हमलावर को काबू करने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छर और हयून के साहस की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की।
कैप्टन मच्छर विमानन क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले पायलट हैं। उनके पास करीब 9,750 घंटे की उड़ान का अनुभव है और उन्होंने इससे पहले स्पाइसजेट में लगभग 11 साल तक काम किया था। वह बोइंग 737 विमानों के संचालन में भी अनुभवी हैं।
घटना की जांच के बीच फ्लाईदुबई ने इजरायल आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। विमानन सुरक्षा एजेंसियां भी इस घटना के बाद सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही हैं।
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