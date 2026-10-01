Flydubai Cockpit Attack: कैप्टन स्मित मच्छर के साहस को PM मोदी का सलाम, बोले- ‘भारत को उन पर गर्व है’

PM Modi Captain Smit Machchhar: हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान के भीतर अचानक पैदा हुआ संकट बड़ी हवाई त्रासदी में बदल सकता था। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने ऐसा साहस दिखाया, जिसने यात्रियों को सुरक्षित बच निकलने का मौका दिया। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन मच्छर को ‘हीरो’ बताया है। उनकी बहादुरी की चर्चा अब भारत से लेकर इजरायल और अमेरिका तक हो रही है।