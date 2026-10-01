गांधी आश्रम में बनेंगे 23 नए संग्रहालय, पेरिस की ग्लोबल कंपनी को मिला डिजाइन का जिम्मा

आज की युवा पीढ़ी की रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण की आधुनिक शैलियों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, आश्रम की सादगी और मूल भावना को बनाए रखने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सीमा कुल सामग्री के 30 प्रतिशत तक ही सीमित रखी गई है। जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित किए जाएंगे, केवल वहीं एसी की व्यवस्था की जाएगी। इस वृहद परियोजना का मास्टरप्लान प्रसिद्ध अर्बन प्लानर बिमल पटेल की फर्म द्वारा तैयार किया गया है और इसे केंद्र व गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से पूरा किया जा रहा है।