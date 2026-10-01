चेहरा दिखाइए, पहचान कराइए, पांच नई पहल लागू, आधार से जुड़े काम होंगे आसान

Aadhaar face authentication: देश में अब आधार कार्ड को नए हाईटेक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत अब आधार कार्ड में फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुफ्त या रियायती राशन को बांटने में होने वाली गड़बडिय़ों पर अंकुश लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में आधार के जरिए प्रमाणीकरण को भी पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है।