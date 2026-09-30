पहले रोकी गई मरीज की एंबुलेंस, फिर CM हिमंता ने मांगी माफी, बोले- ‘जिंदगी से बड़ा नहीं काफिला’

यह घटना 30 सितंबर को सिलचर के रामनगर ISBT के पास हुई। मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान पुलिस यातायात को नियंत्रित कर रही थी। इसी दौरान एंबुलेंस को कुछ समय के लिए रोका गया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाया, जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने तक एंबुलेंस इंतजार करती दिखाई दे रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मुख्यमंत्री उस दिन एक कार्यक्रम के लिए सिलचर में थे, जिसमें चुनाव से जुड़ी एक सार्वजनिक बैठक भी शामिल थी।