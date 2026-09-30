चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने पूछा- सरकार में शर्मिदगी महसूस करने वाले मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ रहे?

तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर बिहार की एनडीए सरकार के 'डबल इंजन' मॉडल पर भी तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है तो बिहार की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने इसे 'डबल इंजन' सरकार की जगह 'ट्रबल इंजन' सरकार बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया।