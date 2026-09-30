सोनिया गांधी के बयान पर ललन सिंह का पलटवार- नीतीश कुमार को किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

ललन सिंह ने जातीय जनगणना के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की और इसकी प्रक्रिया शुरू भी की। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार कुछ समय के लिए विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे, तब उन्होंने गठबंधन में जातीय जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी।