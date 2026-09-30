‘DMK नहीं गई और अखिलेश भी नहीं आए, गठबंधन में टूट शुरू’, इंडिया ब्लॉक की बैठक पर संजय सरावगी का तंज

विपक्ष की एकता के दावों पर सवाल उठाते हुए संजय सरावगी ने कहा कि कोई भी गठबंधन बैठक करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह खास गठबंधन पूरी तरह से स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन के भीतर दरारें अब साफ दिखने लगी हैं। उन्होंने DMK और अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित पार्टियां ही गठबंधन की अंदरूनी स्थिति को बेहतर समझ सकती हैं। सरावगी ने कहा कि असलियत यह है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है या विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ता है, तो वे ऐसी बैठकें करते हैं, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सिर्फ खोखली बातें करते हैं।