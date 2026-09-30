केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ी, पीएम धारा और दिल्ली ITMS को भी हरी झंडी

Rabi Crops MSP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, ग्रीन एनर्जी और दिल्ली के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं समेत रबी की छह मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। जिसके बाद गेहूं की MSP को बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके अलावा पीएम धारा कार्यक्रम और दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अत्याधुनिक 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) को भी मंजूरी दी गई है।