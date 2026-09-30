केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ी, पीएम धारा और दिल्ली ITMS को भी हरी झंडी

गेहूं समेत छह रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी (Photo- Patrika)
Rabi Crops MSP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, ग्रीन एनर्जी और दिल्ली के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं समेत रबी की छह मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। जिसके बाद गेहूं की MSP को बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके अलावा पीएम धारा कार्यक्रम और दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अत्याधुनिक 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) को भी मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि NDA सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर कम से कम 50% का मार्जिन यानी मुनाफा मिले।
उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस कमीशन (CACP) की गहरी स्टडी और सिफारिशों के आधार पर रबी की सभी छह फसलों के लिए किसानों को प्रोडक्शन कॉस्ट पर 50% से 106% तक का सीधा प्रॉफिट मार्जिन सुनिश्चित किया गया है।
कैबिनेट के दूसरे फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर और पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को मुख्य ग्रिड से आसानी से जोड़ने के लिए 'पीएम धारा' योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत जरूरी ट्रांसमिशन और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
वहीं, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने और ट्रैफिक फ्लो को आसान बनाने के लिए 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ह सिस्टम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैफिक नियमों को अपने आप लागू करने और मॉडर्न सिग्नल मैनेजमेंट को मुमकिन बनाएगा।
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