Keralam CM: मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में नहीं बढ़ाई गाड़ी, रखेंगे सिर्फ दो वाहन

केरल में बिजली की कमी को लेकर सीएम सतीशान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऐसे में सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस चीफ ने जिला पुलिस प्रमुखों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अब वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी अधिकारी तैनात रहेंगे, ताकि अनियंत्रित भीड़ को मुख्यमंत्री के करीब जाने या उनसे संपर्क में आने से रोका जा सके।