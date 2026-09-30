India Bloc Meeting: राहुल गांधी 2029 में पीएम उम्मीदवार होंगे? ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी, बोलीं- कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन के सभी नेता लोकतंत्र को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र देश के प्रत्येक व्यक्ति से बड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने जनता के बीच चुनावों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाया है और युवाओं में इसे लेकर विरोध की भावना दिखाई दे रही है। INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सीपीआई सांसद पी. संदोश ने कहा कि विपक्ष का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, जबकि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।