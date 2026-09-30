हाशिम मूसा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी, J&K के पूर्व DGP SP वैद्य ने बताई वजह

वैद्य ने बताया कि पुंछ में डीकेजी और भिंबर गली रूट पर हमारे जवानों पर घात लगाकर हमले हुए थे। एक वारदात में पांच जवान शहीद हुए थे और वायुसेना के जवानों की भी जान गई थी। उनका कहना है कि मूसा के तार इन हमलों से जुड़े बताए जाते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग इलाके के हमले और रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले में भी उसके शामिल होने की बात कही जाती रही है। वैद्य के मुताबिक मूसा घात लगाकर हमला करने और गुरिल्ला तरीके की लड़ाई का माहिर था। बड़े हमलों की योजना बनाने में भी उसकी भूमिका मानी जाती थी।