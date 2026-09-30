पहलगाम हमले के पीड़ित की बेटी बोलीं- आतंकी के मारे जाने से न्याय की ओर बढ़ा एक कदम

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाशिम मूसा की मौत हो गई। इसको लेकर पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आतंकी के मारे जाने की खबर उनके लिए भावुक और महत्वपूर्ण क्षण है।