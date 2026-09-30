INDIA Alliance Meeting: INDIA गठबंधन की बैठक; SIR और चुनाव आयोग पर खरगे का बड़ा बयान, आप और डीएमके ने बनाई दूरी

बैठक में कई प्रमुख दलों और नेताओं की गैरमौजूदगी भी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि, सपा की ओर से प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने बैठक में शामिल नहीं होने के पीछे राज्यसभा चुनाव के नामांकन की व्यस्तता बताई है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, उनकी पार्टी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली में बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे। वह वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे। उनकी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियों में भी जुटी है।