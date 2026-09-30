Punjab Election: अमरिंदर सिंह वड़िंग हटे तो पंजाब कांग्रेस को क्या नुकसान? 2027 चुनाव से पहले समझिए पूरा समीकरण

Punjab Election: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह की खबरें सामने आई थी। चन्नी गुट अमरिंदर सिंह राजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहा है। वहीं अब आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने वड़िंग की जगह नया अध्यक्ष देने का मन बना लिया है।