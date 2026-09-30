30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Punjab Election: अमरिंदर सिंह वड़िंग हटे तो पंजाब कांग्रेस को क्या नुकसान? 2027 चुनाव से पहले समझिए पूरा समीकरण

Punjab Congress Leadership Change 2027: पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नया चेहरा लाने की चर्चा के बीच पार्टी में चन्नी-वड़िंग गुटबाजी और संगठनात्मक चुनौतियां भी सामने हैं।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Sep 30, 2026

Punjab Congress leadership change 2027

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की चर्चा तेज (Photo-IANS)

Punjab Election: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह की खबरें सामने आई थी। चन्नी गुट अमरिंदर सिंह राजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहा है। वहीं अब आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने वड़िंग की जगह नया अध्यक्ष देने का मन बना लिया है।

द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मुद्दे पर चर्चा की है।

वड़िंग हटे तो क्या कांग्रेस को होगा नुकसान? 

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने महज 18 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। जो कि पार्टी का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन माना जा रहा है। 

2022 चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था। पार्टी का यह दांव उल्टा पड़ा। चन्नी भी अपनी दोनों सीट से हार गए। इसके बाद वे विदेश चले गए।

वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। 

ऐसे में अगर कांग्रेस हाईकमान वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला करता है, तो इसका असर सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

पहली चुनौती संगठन में अस्थिरता की होगी। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन में भी बदलाव की चर्चा शुरू हो सकती है। वड़िंग के कार्यकाल में सक्रिय नेताओं और उनके समर्थकों के सामने नई व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती होगी।

दूसरा पार्टी के अंदर गुटबाजी का मुद्दा है। क्योंकि इस बार कलह वड़िंग और चन्नी गुट के बीच अंदरूनी कलह है। ऐसे में वड़िंग को हटाकर पार्टी कलह को खत्म नहीं कर पाएगी। बल्कि आगामी चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। 

2022 में गुटबाजी से हारी थी कांग्रेस

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुटबाजी का मामला सामने आया था। पार्टी हाईकमान ने इसको समाप्त करने के लिए कैप्टन सिंह की जगह दलित कार्ड खेलकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। 

Patrika Explainer: पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, क्या AAP और BJP को मिलेगा फायदा?

ये भी पढ़ें
Punjab Election

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 12:08 pm

Published on:

30 Sept 2026 12:08 pm

Hindi News / National News / Punjab Election: अमरिंदर सिंह वड़िंग हटे तो पंजाब कांग्रेस को क्या नुकसान? 2027 चुनाव से पहले समझिए पूरा समीकरण

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

SIR पर ECI का स्पष्टीकरण, 20 राज्यों में प्रक्रिया पूरी, इन राज्यों में Declaration Form की जरूरत नहीं

Election Commission Row
नई दिल्ली

DUSU चुनाव नतीजे को NSUI उम्मीदवार ने दी चुनौती, दिल्ली HC ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Delhi HC DUSU Presidential Election Plea NSUI
राष्ट्रीय

पहलगाम हमले के पीड़ित की बेटी बोलीं- आतंकी के मारे जाने से न्याय की ओर बढ़ा एक कदम

Pahalgam Attack
राष्ट्रीय

INDIA Alliance Meeting: INDIA गठबंधन की बैठक शुरू, SIR और चुनाव आयोग पर खरगे का बड़ा बयान, आप और डीएमके ने बनाई दूरी

INDIA Alliance Meeting
राष्ट्रीय

शंकर सिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी पर बढ़ी हलचल, बोले- भाजपा को हटाने के लिए करूंगा पूरा योगदान, जानें राजनीतिक सफर

Shankersinh Vaghela
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.