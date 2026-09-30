माधवराव सिंधिया: सोनिया गांधी के करीबी नेता, जिनके PM बनने की थी चर्चा; विमान हादसे ने थाम दिया राजनीतिक सफर

2001 में अगस्त के आखिरी हफ्ते में फ्रंटलाइन मैगजीन से बात करते हुए जब सिंधिया से एनडीए सरकार की अनिश्चितता और कांग्रेस के भविष्य पर पूछा गया था, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा था कि यूपी चुनावों तक इंतजार कीजिए, चीजें बदल जाएंगी।

चीजें बदली जरूर, लेकिन 30 सितंबर 2001 को मैनपुरी (यूपी) के पास हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। वरिष्ठ पूर्व राजनयिक और राजनेता के. नटवर सिंह ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा था कि अगर माधवराव सिंधिया जीवित रहते, तो 2004 में वही देश के प्रधानमंत्री होते।

माधवराव सिंधिया कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के चुनाव बिना किसी अनौपचारिक गुटबाजी के भारी वोटों से जीतते थे। जन-जनाधार के मामले में वे डॉ. मनमोहन सिंह से कहीं आगे थे। हालांकि, खुद माधवराव जब भी पीएम पद की बात आती तो बेहद सादगी से कहते थे, 'मैं प्रधानमंत्री बनने जितना चालाक नेता नहीं हूं।'