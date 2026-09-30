30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मिलन प्रधान की जमानत पर SC में बंगाल सरकार को झटका, CJI सूर्यकांत बोले- सोमवार को होगी सुनवाई

Nandigram Bypoll: नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत को बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानें क्या है पूरा है मामला?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 30, 2026

Supreme Court Milan Pradhan, Nandigram Bypoll,

कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान (Photo: ANI/Enhanced via ChatGPT)

Supreme Court Milan Pradhan: नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रधान को चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। मामले को बुधवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की।

तुषार मेहता ने गुरुवार को सुनवाई की मांग की

तुषार मेहता ने कहा कि मिलन प्रधान के खिलाफ धारा 302 का मामला है और उन्हें चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर मामले की सुनवाई चुनाव से पहले नहीं हुई तो बाद में इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। सॉलिसिटर जनरल ने मामले को गुरुवार को ही सूचीबद्ध करने की मांग की। उनका कहना था कि नंदीग्राम में चुनाव सोमवार को होना है इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी है।

CJI सूर्यकांत ने कहा- सोमवार को होगी सुनवाई

CJI सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड पहले से काफी लंबा है और मामले को सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। तुषार मेहता ने फिर गुरुवार को सुनवाई की मांग की। इस पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई सोमवार को ही होगी।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि कोर्ट इस मामले को खारिज करेगा, लेकिन सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

इससे पहले 29 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मिलन प्रधान को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 21 अक्टूबर तक राहत दी गई है। प्रधान ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

मिलन प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया और जिन मामलों का जिक्र किया गया, वे करीब 19 साल पुराने हैं। इन मामलों की जांच सीबीआई कर चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 6 अक्टूबर को होना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

30 Sept 2026 11:38 am

Published on:

30 Sept 2026 11:38 am

Hindi News / National News / मिलन प्रधान की जमानत पर SC में बंगाल सरकार को झटका, CJI सूर्यकांत बोले- सोमवार को होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Punjab Election: अमरिंदर सिंह वड़िंग हटे तो पंजाब कांग्रेस को क्या नुकसान? 2027 चुनाव से पहले समझिए पूरा समीकरण

Punjab Congress leadership change 2027
राष्ट्रीय

INDIA Alliance Meeting: INDIA गठबंधन की बैठक शुरू, जयराम रमेश बोले- संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष एकजुट

Kharge attacks Election Commission
राष्ट्रीय

शंकर सिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी पर बढ़ी हलचल, बोले- भाजपा को हटाने के लिए करूंगा पूरा योगदान, जानें राजनीतिक सफर

Shankersinh Vaghela
राष्ट्रीय

माधवराव सिंधिया: सोनिया गांधी के करीबी नेता, जिनके PM बनने की थी चर्चा; विमान हादसे ने थाम दिया राजनीतिक सफर

Madhavrao Scindia PM
राष्ट्रीय

NCERT ने बदला कक्षा 9वीं का मध्यकालीन इतिहास, नई किताब में क्या-क्या बदला? जानिए पूरी जानकारी

NCERT Class 9 Social Science textbook controversy.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.