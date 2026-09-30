मंत्री संतोष सुमन का INDIA गठबंधन पर निशाना, बोले- नीतीश कुमार को लेकर अब भी बनी हुई है टीस

गया में हुई छेड़छाड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें कानून का खौफ नहीं है और वे ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और प्रशासन की अपनी भूमिका है, लेकिन एक समाज के तौर पर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो लोग हमारी बेटियों के खिलाफ ऐसी हरकत करते हैं, वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। कोई ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? यह हम सभी के लिए आत्ममंथन का विषय है। शासन की कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और पुलिस-प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।