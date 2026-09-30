30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मंत्री संतोष सुमन का INDIA गठबंधन पर निशाना, बोले- नीतीश कुमार को लेकर अब भी बनी हुई है टीस

Santosh Kumar Suman on INDIA Bloc: बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी 'इंडी' (INDIA) गठबंधन, चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमलावर रुख और गया में हुई छेड़छाड़ की घटना पर तीखा हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

kamlesh sharma

Sep 30, 2026

Santosh Kumar Suman

Santosh Kumar Suman (Photo-IANS)

पटना। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी 'इंडी' (INDIA) गठबंधन, चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमलावर रुख और गया में हुई छेड़छाड़ की घटना पर तीखा हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष के दावों की हवा निकाली और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखा।

इंडी गठबंधन में कोई नेता या नेतृत्व नहीं

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि इंडी गठबंधन में एकजुटता जैसी कोई चीज नहीं है, यह केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेताओं के मन में आज भी नीतीश कुमार को खोने की टीस और दर्द साफ झलक रहा है। वे अब भी यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए था। सोनिया गांधी समेत कई नेता आज भी उन्हें लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।

सुमन ने आगे कहा कि जो नेता अब आपके गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, अगर वही आज भी आपकी चर्चा और चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है, तो स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन में न तो कोई नेता है और न ही कोई नेतृत्व। वहां हर कोई खुद को नेता मानकर बैठा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को बताया ढोंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए मंत्री सुमन ने इसे महज एक 'ढोंग' करार दिया। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए हैं। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार जो कभी कई गलत वजहों से बदनाम था, वहां पिछले चुनाव में एक भी पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान (री-पोलिंग) कराने की नौबत नहीं आई। इसके बावजूद चुनाव आयोग की क्षमता पर सवाल उठाना सरासर गलत है। आयोग पूरी तरह सक्षम है और उसने चुनाव का सफल संचालन किया है।

गया घटना पर जताया दुख, कहा- समाज को भी आत्ममंथन की जरूरत

गया में हुई छेड़छाड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें कानून का खौफ नहीं है और वे ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और प्रशासन की अपनी भूमिका है, लेकिन एक समाज के तौर पर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो लोग हमारी बेटियों के खिलाफ ऐसी हरकत करते हैं, वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। कोई ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? यह हम सभी के लिए आत्ममंथन का विषय है। शासन की कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और पुलिस-प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 01:57 pm

Published on:

30 Sept 2026 01:56 pm

Hindi News / National News / मंत्री संतोष सुमन का INDIA गठबंधन पर निशाना, बोले- नीतीश कुमार को लेकर अब भी बनी हुई है टीस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म: 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी मार्च का ऐलान, 6 को चुनाव आयोग घेरेंगे सांसद

Kharge attacks Election Commission
राष्ट्रीय

हाशिम मूसा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी, J&K के पूर्व DGP SP वैद्य ने बताई वजह

Hashim Moosa Budgam Encounter Pahalgam Attack
राष्ट्रीय

SIR पर ECI का स्पष्टीकरण, 20 राज्यों में प्रक्रिया पूरी, इन राज्यों में Declaration Form की जरूरत नहीं

Election Commission Row
नई दिल्ली

DUSU चुनाव नतीजे को NSUI उम्मीदवार ने दी चुनौती, दिल्ली HC ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Delhi HC DUSU Presidential Election Plea NSUI
राष्ट्रीय

पहलगाम हमले के पीड़ित की बेटी बोलीं- आतंकी के मारे जाने से न्याय की ओर बढ़ा एक कदम

Pahalgam Attack
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.