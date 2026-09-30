‘वोटों की चोरी’ पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- लोकतंत्र पर हमला करने वालों को सजा दिलाएंगे

राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी घटक दल भारतीय संविधान के 'सामूहिक रक्षक' के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली पद पर क्यों न हो, भारतीय लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति विशेष से कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की जनता, विशेषकर युवाओं के बीच, वर्तमान व्यवस्था को लेकर एक नई जागरूकता और प्रतिरोध की भावना देखने को मिल रही है।