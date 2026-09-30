‘वोटों की चोरी’ पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- लोकतंत्र पर हमला करने वालों को सजा दिलाएंगे

कार्यक्रम में बोलते राहुल गांधी (फोटो सोर्स: Rahul Gandhi Facebook)
Rahul Gandhi: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने 'वोटों की चोरी' को मुख्य मुद्दा माना और आरोप लगाया कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेगा।
INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में सभी दलों के बीच अच्छी चर्चा हुई और सबसे बड़ा मुद्दा 'वोटों की चोरी' का रहा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों का मानना है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस पूरे मामले को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी घटक दल भारतीय संविधान के 'सामूहिक रक्षक' के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली पद पर क्यों न हो, भारतीय लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति विशेष से कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की जनता, विशेषकर युवाओं के बीच, वर्तमान व्यवस्था को लेकर एक नई जागरूकता और प्रतिरोध की भावना देखने को मिल रही है।
बैठक में कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर चिंता जताई। विपक्ष ने मांग की है कि मतदाता सूचियों से जुड़ा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम तुरंत रोका जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता का वोट उनका सबसे बड़ा अधिकार है और इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर INDIA ब्लॉक आने वाले दिनों में देशभर में जनता के बीच जाने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग