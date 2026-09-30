‘राजस्थान बिजली बेचने वाला राज्य बना’: बाड़मेर में CM भजनलाल बोले- कांग्रेस ने राज्य को टूटे मकान जैसा बना दिया था

CM Bhajanlal Sharma Statement in Barmer: बाड़मेर जिले के बाछड़ाऊ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 2 हजार 824 करोड़ रुपए के 1,013 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की हालत टूटे-फूटे मकान जैसी कर दी थी। कांग्रेस नेताओं को स्वार्थी बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग किसी के नहीं हैं।