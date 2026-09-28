विकास के उजाले में भविष्य के सवाल

पचपदरा की रिफाइनरी से लेकर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं तक विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसे में पत्रकारिता का दायित्व सिर्फ यह बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह पूछना भी है कि इस बदलाव का लाभ आम आदमी तक कितना पहुंचा? और आने वाली पीढिय़ों के लिए इसका क्या अर्थ है। इस विकास में स्थानीय समाज की भागीदारी और उसका भविष्य क्या है? पश्चिमी राजस्थान में तेल, गैस, ऊर्जा और पर्यटन ने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिलों में विकास को रफ्तार दी है। यहां आर्थिक समृद्धि आई है। पर चिंता का विषय यह भी है कि इस उन्नति के साथ कई चुनौतियां भी आ खड़ी हुई हैं। थार का अपना मूल अस्तित्व बचाना भी जरूरी है। यहां की सांस्कृ़तिक खुशबू में कई विसंगतियां भी दस्तक दे रही हैं। प्रकृति से दूरी बढ़ रही है। ओरण-गोचर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। खेजड़ी वृक्षों को बचाना चुनौति बन गया है। पूर्वजों ने ‘देव-भूमि’ मानकर संजोया और संरक्षित किया। जिस गोचर भूमि को कभी छूना भी पाप माना जाता था, उस पर निर्माण हो रहे हैं। वहीं अपणायत के लिए अलग पहचान रखने वाले इसे क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता अपराध और नशे की दस्तक से है। हनी ट्रैप जैसे मामलों में महिलाओं का शामिल होना गंभीर सवाल खड़े करता है। एमडी ड्रग का फैलता जाल और नशे की गिरफ्त में आता युवा अब इस क्षेत्र का सबसे बढ़ा दर्द बनकर उभरा है।