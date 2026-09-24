Rajasthan : थाने से आरोपी महिला फरार, महकमे में मचा हड़कंप, 6 घंटे तक पुलिस को छकाया

Rajasthan : गुड़ामालानी (बालोतरा)। हनीट्रैप, मारपीट और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के गंभीर मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी महिला बुधवार अलसुबह गुड़ामालानी थाना पुलिस की हिरासत से फरार हो गई। महिला के थाने से निकलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। करीब 6 घंटे तक पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी रही, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देती रही। आखिर बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला राई देवी उर्फ रवीना को सरपंच-प्रशासक हरिराम को कथित रूप से हनीट्रैप में फंसाने, वीडियो बनाने, मारपीट करने तथा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।