राजस्थान: रेगिस्तान में हरियाली की पहल, 700 हेक्टेयर में लगाए 3.5 लाख पौधे; 80 फीसदी जीवित

बाड़मेर। भीषण गर्मी, कम बारिश और लगातार बदलते रेत के टीलों के बीच बाड़मेर में हरियाली बढ़ाने की पहल रंग लाने लगी है। वेदांता ऑयल एंड गैस के अनुसार, कंपनी ने पिछले दो वर्षों में जिले में 700 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.5 लाख पौधे लगाए हैं। इनमें करीब 80 फीसदी पौधों के जीवित होने का दावा किया गया है। पौधों के संरक्षण के लिए वर्षाजल संचयन, नमी संरक्षण और नियमित निगरानी पर जोर दिया गया है।