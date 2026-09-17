बालोतरा में सभापति चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, भाजपा से बागी पार्षद नैनाराम सुन्देशा का यू-टर्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी गाड़ी

Balotra Nagar Parishad Chairperson Election : बालोतरा नगर परिषद सभापति चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। नगर परिषद के सभापति पद की कुर्सी के लिए बुधवार को पर्चे भरने के साथ ही सियासी तस्वीर में कई रंग उभर आए थे। भाजपा के अपने ही पार्षद नैनाराम सुन्देशा ने निर्दलीय ताल ठोक दी तो उसके नामांकन में कांग्रेस पार्षद प्रस्तावक बन गए। गुरुवार को उस समय रोमांच पैदा हो गया जब अचानक नैनाराम सुन्देशा अपना नाम वापस लेने एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया। इससे मौके पर माहौल गरमा गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को हटाया और गाड़ी को सुरक्षित एसडीएम दफ़्तर तक पहुंचाया। नामांकन वापसी के इस बड़े घटनाक्रम के बाद अब बालोतरा के सभापति चुनाव का समीकरण किस तरफ मुड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिक गईं हैं। नैनाराम ने भाजपा के टिकट पर वार्ड 29 से चुनाव जीता है।