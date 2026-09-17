17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

बालोतरा में सभापति चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, भाजपा से बागी पार्षद नैनाराम सुन्देशा का यू-टर्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी गाड़ी

Balotra Nagar Parishad Chairperson Election : बालोतरा नगर परिषद सभापति पद की कुर्सी के लिए चल रही उठापटक ने रोमांच पैदा कर दिया है। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले नैनाराम सुन्देशा आज अपना नाम वापस लेने एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस पर माहौल गरमा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 17, 2026

balotra chairperson election twist bjp councilor nainaram sundesha u turn

Balotra : फाइल फोटो पत्रिका

Balotra Nagar Parishad Chairperson Election : बालोतरा नगर परिषद सभापति चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। नगर परिषद के सभापति पद की कुर्सी के लिए बुधवार को पर्चे भरने के साथ ही सियासी तस्वीर में कई रंग उभर आए थे। भाजपा के अपने ही पार्षद नैनाराम सुन्देशा ने निर्दलीय ताल ठोक दी तो उसके नामांकन में कांग्रेस पार्षद प्रस्तावक बन गए। गुरुवार को उस समय रोमांच पैदा हो गया जब अचानक नैनाराम सुन्देशा अपना नाम वापस लेने एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया। इससे मौके पर माहौल गरमा गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को हटाया और गाड़ी को सुरक्षित एसडीएम दफ़्तर तक पहुंचाया। नामांकन वापसी के इस बड़े घटनाक्रम के बाद अब बालोतरा के सभापति चुनाव का समीकरण किस तरफ मुड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिक गईं हैं। नैनाराम ने भाजपा के टिकट पर वार्ड 29 से चुनाव जीता है।

नगर परिषद के सभापति पद की कुर्सी के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभापति पद के लिए कुल 4 नामांकन सामने आए हैं। जबकि बालोतरा नगर परिषद सहित छह निकायों में भाजपा को बहुमत मिला है। इसके बावजूद नामांकन से सियासी रोमांच बढ़ गया है।

भाजपा में बगावत का पर्चा

उपखंड कार्यालय में बुधवार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन हुए। भाजपा ने योगेश कुमार को प्रत्याशी बनाया। वे पहली बार पार्षद निर्वाचित होकर नगर परिषद पहुंचे हैं। वहीं भाजपा पार्षद नैनाराम सुंदेशा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सुंदेशा पूर्व में चार बार पार्षद रह चुके हैं और पांचवीं बार निर्वाचित हुए हैं। उनके नामांकन में कांग्रेस पार्षद रामेश्वर प्रजापत प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान नेनाराम उपस्थित नहीं हुए। योगेश के नामांकन के दौरान पार्षद कांतिलाल जैन व भवानीसिंह सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस में भी दोहरा दांव

कांग्रेस से अंकिता किशन गहलोत माली और मुकेश प्रजापत ने नामांकन दाखिल किया। मुकेश ने कांग्रेस प्रत्याशी के साथ निर्दलीय के रूप में भी पर्चा भरा। दोनों पहली बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक मदन प्रजापत, जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तरह भाजपा से योगेश कुमार, निर्दलीय नेनाराम सुंदेशा, कांग्रेस से अंकिता व मुकेश तथा निर्दलीय मुकेश के नामांकन से कुल 5 पर्चे दाखिल हुए।

जसोल में भी भाजपा के दो दावेदार

जसोल नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन हुए। कांग्रेस से ममता, भाजपा से निर्मला व निकिता जांगिड़ तथा निर्दलीय रिंकु देवी ने पर्चा भरा। भाजपा के 2 दावेदारों के मैदान में आने से यहां भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और नाम वापसी को लेकर खींचतान सामने आई है। अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी।

Jaipur Re-poll Result Reaction : पुनर्मतदान में जयपुर में 4 वार्डों में कांग्रेस जीती, भाजपा पर बरसे डोटासरा-जूली, कही बड़ी बात

ये भी पढ़ें
jaipur nagar nikay re poll result jully dotasra reaction lashed out bjp

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 07:26 pm

Published on:

17 Sept 2026 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा में सभापति चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, भाजपा से बागी पार्षद नैनाराम सुन्देशा का यू-टर्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी गाड़ी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर: धोरीमन्ना नगरपालिका की पहली चेयरमैन बनीं 21 साल की कीर्ति गोसाईवाल, निर्विरोध हुआ चुनाव

Kirti Gosaiwal
बाड़मेर

फील्ड फायरिंग रेंज में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, फैली सनसनी

crime news
बाड़मेर

रामदेवरा मेला: पदयात्रियों का आगमन तेज, गूंज रहे जयकारे

ramdevra
खास खबर

बालोतरा: महज 6 साल की उम्र में चाहत संचेती ने किया 8 दिन का कठिन तप, पेश की मिसाल

chahat sancheti sets example with 8 day fast
बाड़मेर

Rajasthan: पचपदरा रिफाइनरी से निकले LPG टैंकर की सील तोड़ सिलेंडरों में भर रहे थे गैस, होटल के पीछे अंधेरे में चल रहा था खेल

Pachpadra Refinery LPG Gas Theft
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.