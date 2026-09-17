Jaipur Re-poll Result Reaction : पुनर्मतदान में जयपुर में 4 वार्डों में कांग्रेस जीती, भाजपा पर बरसे डोटासरा-जूली, कही बड़ी बात

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के निकाय चुनावों में भाजपा के कथित "प्रचंड बहुमत" की सच्चाई आज जयपुर की जनता ने फिर सामने रख दी। उन्होंने कहा, जयपुर शहर के जिन चार वार्डों 9, 18, 25 और 34 में पुनर्मतदान कराया गया वहां कांग्रेस ने चारों सीटें जीत लीं। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल को राजस्थान की जनता को जवाब देना चाहिए.. यह कैसा "प्रचंड बहुमत" है, जिसमें पुनर्मतदान में चारों पार्षद कांग्रेस के जीते। मशीनों में तकनीकी खराबी बता कर पुनर्मतदान कराया, जिसमें भी जनता ने आपको नकार दिया। बेईमानी की सारी कलई खोल कर रख दी! असल में तकनीकी खराबी नहीं, आपकी नियत ही ख़राब थी।