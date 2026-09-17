Railway News: जम्मूतवी-अजमेर और बांद्रा-चंडीगढ़ ट्रेनों को मिला 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अस्थाई ठहराव, यात्रियों को होगी सुविधा

Bhodwal Majri Station: जयपुर. 79वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में शामिल होने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने भोडवाल माजरी स्टेशन पर चार ट्रेनों को अस्थाई ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह ठहराव 20 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इससे समागम में आने-जाने वाले यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने और वापस लौटने में सुविधा मिलेगी।