Jaipur Fire: जयपुर के पुरोहितजी के कटले में छह साल में तीसरी बार फिर लगी बड़ी आग

Fire Incident in Jaipur: जयपुर का परकोटा केवल बाजारों का समूह नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक पहचान और हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का आधार है। लेकिन इसी परकोटे में बार-बार लगती आग यह सवाल पूछ रही है कि हादसों के बाद योजनाएं बनती हैं तो उन पर अमल क्यों नहीं होता? पुरोहित जी के कटले और उससे सटे मणिहारों के कटले में गुरुवार को लगी भीषण आग ने एक बार फिर व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को सामने ला दिया है।