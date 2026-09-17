Jaipur: रिश्वत लेने के लिए SHO ने अपनाया अनोखा तरीका, नोटों के नहीं लगाए हाथ, लेकिन चालाकी हुई फेल; ACB ने ऐसे खोली पोल

जयपुर। राजस्थान एसीबी ने हाल ही जयपुर जिले के सांभरलेक थाने में तैनात एसएचओ राममिलन मीणा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोप था कि सड़क निर्माण के काम में लगे डंपर और दूसरे वाहनों को बिना रोक-टोक चलने देने के बदले वह हर महीने 50 हजार रुपए की बंधी मांग रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपी द्वारा एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से बचने के लिए अपनाया हुआ अनोखा तरीका सामने आया है। एसएचओ ने रिश्वत के नोट हाथ से नहीं छुए थे, लेकिन उसकी यह तरकीब ज्यादा देर नहीं चल सकी।