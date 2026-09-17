जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर चुनाव कार्यक्रम घोषित, 25 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट

सुकेत नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 26 सितंबर को पूरी होगी। सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा। जरूरत पड़ने पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना होगी और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।