बालोतरा: महज 6 साल की उम्र में चाहत संचेती ने किया 8 दिन का कठिन तप, पेश की मिसाल

तपस्विनी चाहत संचेती के दादा लक्ष्मीपत संचेती ने बताया कि उनके परिवार के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का अवसर है। संचेती परिवार का मूल निवास मोमासर है, जबकि वर्तमान में उनका परिवार बालोतरा में प्रवासी है। उन्होंने बताया कि बालोतरा में तेरापंथ समाज में इतनी कम उम्र की किसी बालिका द्वारा आठ दिन की तपस्या किए जाने का यह पहला अवसर है, जो समाज के लिए भी गौरव का विषय है।