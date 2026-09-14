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Barmer Election Result: 15 साल बाद BJP को मिली बड़ी खुशखबरी, चुनाव में जीत लीं बंपर सीटें, कांग्रेस को झटका

Barmer Nagar Parishad Election Result: बाड़मेर नगर परिषद में भाजपा 15 साल बाद फिर बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। 55 वार्डों में 29 पार्षद जीतने और दो निर्दलीयों का समर्थन मिलने के बाद सभापति पद के लिए कैलाश कोटड़िया, गौतम जैन और गंगाविशन प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।
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बाड़मेर

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Rakesh Mishra

Sep 14, 2026

Barmer Election Result 2026

Barmer Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)

Barmer Election Result 2026: बाड़मेर नगर परिषद में भाजपा 15 साल का वनवास खत्म करते हुए इस बार बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। 55 वार्डों में भाजपा के 29 पार्षद चुने गए हैं। पांच निर्दलीय पार्षदों में से दो पहले ही भाजपा को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा आसानी से पहुंच गया है। कांग्रेस के खाते में 21 वार्ड आए हैं।

नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य वर्ग के लिए खुला है। इसी के साथ भाजपा में सभापति पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। कैलाश कोटड़िया, गौतम जैन और गंगाविशन को इस दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व जल्द ही नाम पर अंतिम फैसला कर सकता है। नगर परिषद के 55 वार्डों में कुल 51,454 मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें भाजपा को 22,597, कांग्रेस को 20,537, निर्दलीय प्रत्याशियों को 7,339 और आरएलपी को 507 वोट मिले। भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल मतों का अंतर 2,060 रहा।

वार्डभाजपा प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीते
1खेतारामविक्रम कुमारसुरतान सिंह (निर्दलीय)
2किशनदाननरेश कुमारकिशन (भाजपा)
3लव कुमारअनिल कुमारलव जोशी(भाजपा)
4चंपालाल जीनगरमोहनलालचंपालाल (भाजपा)
5अनिलसत्यनारायणसत्यनारायण (भाजपा)
6कन्यादेवीललिता मालीकन्या देवी (भाजपा)
7अंकिता आचार्यखुशबू आचार्यखुशबू आचार्य (कांग्रेस)
8किशनहरीशचंद्र बोथराकिशन बोहरा (भाजपा)
9चूकीदेवीमंजूदेवी धारीवालमंजू धारीवाल (कांग्रेस)
10झामनसिंहवीरसिंहझामन सिंह (भाजपा)
11गीतादेवीदमयंतीदमयंती (कांग्रेस)
12पवनीदेवीमधुलतामधु महावीर बोहरा (कांग्रेस)
13कैलाशजितेंद्र कुमारकैलाश कोटड़िया (भाजपा)
14सुरेश कुमारउमाशंकरउमाशंकर (कांग्रेस)
15गौतमचंद जैनकपिलगौतमचंद (भाजपा)
16किशोर कुमारपदमारामपदमाराम (कांग्रेस)
17मानुदेवीइंद्रा देवीइंद्रा देवी (कांग्रेस)
18चांदणीनिकिताचांदनी (भाजपा)
19दमारामदिलीप मालीदमाराम माली (भाजपा)
20धर्मीदेवीकैलावतीकैलावती (कांग्रेस)
21बांकारामप्रेमप्रकाशपोकर सिंह (निर्दलीय)
22विद्यानिर्मला गौड़विद्या देवी (भाजपा)
23बांकाराम सियागराजेंद्र चौधरीराजेंद्र कड़वासरा (कांग्रेस)
24सुशील कंवररूखमों देवीरूखमों देवी (कांग्रेस)
25मनीषा चौधरीअलीशा देवअलीशा देव (कांग्रेस)
26मांगीलालमुकेश जैनमहेश सोनी (निर्दलीय)
27सुनील सिंघवीजेठमलसुनील सिंघवी (भाजपा)
28राणुलालविजय कुमारराणुलाल खत्री (भाजपा)
29हुकमीचंद खत्रीमोहित खत्रीहुकमी चंद (भाजपा)
30पृथ्वीराजप्रवीण कुमारप्रवीण कुमार (कांग्रेस)
31गंगाविशनप्रिंस कुमारगंगाविशन (भाजपा)
32रमेश कुमारजयमलसिंहजयमल सिंह (कांग्रेस)
33महेंद्रसवितामहेंद्र (भाजपा)
34अर्चना चांडकउर्मिलाअर्चना चांडक (भाजपा)
35घेवरचंदवसीम अकरमवसीम अकरम (कांग्रेस)
36हंसराजसंजय भवानीसंजय भवानी (कांग्रेस)
37मिरचुमलतरूण कुमारसुरेश सोनी (निर्दलीय)
38चंद्र प्रकाशप्रीतमदासप्रीतम दास (कांग्रेस)
39विजय कुमारललित कुमारविजय कुमार (भाजपा)
40प्रवीण कुमारअर्जुनरामअर्जुन राम (कांग्रेस)
41गीतादेवीगुलशन बानोगीता देवी (भाजपा)
42नेनू देवीतीजानेनू देवी (भाजपा)
43सीमा देवीनिंबसिंहनिंबसिंह (कांग्रेस)
44प्रकाशसिंहरोहितप्रकाशसिंह (भाजपा)
45बलवंतसिंहविशनलाल गौड़विशनलाल गौड़ (कांग्रेस)
46स्वरूपसिंहभवानीसिंहस्वरूप सिंह (भाजपा)
47रीतू कंवरगुड्डी कंवररीतू कंवर (भाजपा)
48खीमराज जागिड़पारस रामपारस राम (कांग्रेस)
49प्रवीणानीशाप्रवीणा (भाजपा)
50विक्रम सोनीओमप्रकाशविक्रम सोनी (भाजपा)
51सरोज कंवरगीता देवीसरोज कंवर (भाजपा)
52रेवंतीनीलमरेंवती (भाजपा)
53रेणु पंवारअशोक कुमाररेणु पंवर (भाजपा)
54निर्मलाजिज्ञासा जैनसायर कंवर (निर्दलीय)
55युसूफ खानभीमसिंहभीमसिंह (कांग्रेस)

Jaisalmer Election Result 2026: जैसलमेर नगरपरिषद चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन, 25 वार्डों में जीत, कांग्रेस 16 पर सिमटी

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Updated on:

14 Sept 2026 02:16 pm

Published on:

14 Sept 2026 02:07 pm

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