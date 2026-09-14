Barmer Election Result: 15 साल बाद BJP को मिली बड़ी खुशखबरी, चुनाव में जीत लीं बंपर सीटें, कांग्रेस को झटका

वार्ड भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी कौन जीते

1 खेताराम विक्रम कुमार सुरतान सिंह (निर्दलीय)

2 किशनदान नरेश कुमार किशन (भाजपा)

3 लव कुमार अनिल कुमार लव जोशी(भाजपा)

4 चंपालाल जीनगर मोहनलाल चंपालाल (भाजपा)

5 अनिल सत्यनारायण सत्यनारायण (भाजपा)

6 कन्यादेवी ललिता माली कन्या देवी (भाजपा)

7 अंकिता आचार्य खुशबू आचार्य खुशबू आचार्य (कांग्रेस)

8 किशन हरीशचंद्र बोथरा किशन बोहरा (भाजपा)

9 चूकीदेवी मंजूदेवी धारीवाल मंजू धारीवाल (कांग्रेस)

10 झामनसिंह वीरसिंह झामन सिंह (भाजपा)

11 गीतादेवी दमयंती दमयंती (कांग्रेस)

12 पवनीदेवी मधुलता मधु महावीर बोहरा (कांग्रेस)

13 कैलाश जितेंद्र कुमार कैलाश कोटड़िया (भाजपा)

14 सुरेश कुमार उमाशंकर उमाशंकर (कांग्रेस)

15 गौतमचंद जैन कपिल गौतमचंद (भाजपा)

16 किशोर कुमार पदमाराम पदमाराम (कांग्रेस)

17 मानुदेवी इंद्रा देवी इंद्रा देवी (कांग्रेस)

18 चांदणी निकिता चांदनी (भाजपा)

19 दमाराम दिलीप माली दमाराम माली (भाजपा)

20 धर्मीदेवी कैलावती कैलावती (कांग्रेस)

21 बांकाराम प्रेमप्रकाश पोकर सिंह (निर्दलीय)

22 विद्या निर्मला गौड़ विद्या देवी (भाजपा)

23 बांकाराम सियाग राजेंद्र चौधरी राजेंद्र कड़वासरा (कांग्रेस)

24 सुशील कंवर रूखमों देवी रूखमों देवी (कांग्रेस)

25 मनीषा चौधरी अलीशा देव अलीशा देव (कांग्रेस)

26 मांगीलाल मुकेश जैन महेश सोनी (निर्दलीय)

27 सुनील सिंघवी जेठमल सुनील सिंघवी (भाजपा)

28 राणुलाल विजय कुमार राणुलाल खत्री (भाजपा)

29 हुकमीचंद खत्री मोहित खत्री हुकमी चंद (भाजपा)

30 पृथ्वीराज प्रवीण कुमार प्रवीण कुमार (कांग्रेस)

31 गंगाविशन प्रिंस कुमार गंगाविशन (भाजपा)

32 रमेश कुमार जयमलसिंह जयमल सिंह (कांग्रेस)

33 महेंद्र सविता महेंद्र (भाजपा)

34 अर्चना चांडक उर्मिला अर्चना चांडक (भाजपा)

35 घेवरचंद वसीम अकरम वसीम अकरम (कांग्रेस)

36 हंसराज संजय भवानी संजय भवानी (कांग्रेस)

37 मिरचुमल तरूण कुमार सुरेश सोनी (निर्दलीय)

38 चंद्र प्रकाश प्रीतमदास प्रीतम दास (कांग्रेस)

39 विजय कुमार ललित कुमार विजय कुमार (भाजपा)

40 प्रवीण कुमार अर्जुनराम अर्जुन राम (कांग्रेस)

41 गीतादेवी गुलशन बानो गीता देवी (भाजपा)

42 नेनू देवी तीजा नेनू देवी (भाजपा)

43 सीमा देवी निंबसिंह निंबसिंह (कांग्रेस)

44 प्रकाशसिंह रोहित प्रकाशसिंह (भाजपा)

45 बलवंतसिंह विशनलाल गौड़ विशनलाल गौड़ (कांग्रेस)

46 स्वरूपसिंह भवानीसिंह स्वरूप सिंह (भाजपा)

47 रीतू कंवर गुड्डी कंवर रीतू कंवर (भाजपा)

48 खीमराज जागिड़ पारस राम पारस राम (कांग्रेस)

49 प्रवीणा नीशा प्रवीणा (भाजपा)

50 विक्रम सोनी ओमप्रकाश विक्रम सोनी (भाजपा)

51 सरोज कंवर गीता देवी सरोज कंवर (भाजपा)

52 रेवंती नीलम रेंवती (भाजपा)

53 रेणु पंवार अशोक कुमार रेणु पंवर (भाजपा)

54 निर्मला जिज्ञासा जैन सायर कंवर (निर्दलीय)