जयपुर गोविंद वाटिका हत्याकांड में नया मोड़, बेटी और 3 नातिनों की अर्थी देख बिलख पड़ी मां; भाइयों ने लगाए गंभीर आरोप

23 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधी गीता के ससुराल में प्रताड़ित किए जाने का भी परिजन आरोप लगा रहे हैं। एक ही झटके में परिवार की चार जिंदगियां खत्म होने से हर आंख नम है। वहीं, परिजन पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और हत्या की असली वजह सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि वह यहां सात साल से रह रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके बीच मारपीट या गृहक्लेश चल रहा है।