Jaipur : ‘पहली बार तनाव में दिखे थे फूफा राहुल’, जयपुर में 4 हत्या मामले में नया खुलासा, ₹25 हजार का इनाम घोषित

Jaipur : जयपुर। करधनी के गोविंद वाटिका में मां और तीन बेटियों की हत्या के बाद शनिवार को पीहर पक्ष गुजरात से जयपुर पहुंचा। पीहर पक्ष ने आरोपी पति राहुल कुमार झा को सामने लाने की मांग करते हुए पहले शव लेने से इनकार कर दिया। कांवटिया अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद करीब एक घंटे तक शव रखा रहा। पीहर पक्ष राहुल के भाई संजय और अन्य परिजनों से आरोपी को पेश करवाने की मांग पर अड़ा रहा। बाद में पुलिस ने समझाइश कर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद चारों शव गोविंद वाटिका स्थित घर ले जाए गए, जहां अंत्येष्टि की गई।