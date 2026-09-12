Nikay Chunav 2026: स्ट्रॉन्ग रूम में कैद 150 वार्डों का जनादेश, 14 सितंबर को होगी तस्वीर साफ

जयपुर। नगर निगम चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी नजरें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। शहर के 150 वार्डों से ईवीएम में बंद जनादेश को सुरक्षित रखने के लिए भवानी निकेतन परिसर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा का अभेद घेरा बनाया गया है। ईवीएम संग्रह का काम पूरा होने के बाद सभी स्ट्रॉन्ग रूम को पूरी तरह सील कर दिया गया है। परिसर में करीब 300 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये जवान तीनों पालियों में 24 घंटे लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके साथ ही शहर की अगली शहरी सरकार को लेकर तस्वीर साफ होने लगेगी।