3 दिन तक गुजरात में रहा राहुल, जयपुर आते ही बीवी और 3 बेटियों को मार डाला; मृत पत्नी के हाथ में मिले पति के बाल

जयपुर। जयपुर शहर के करधनी थाना क्षेत्र में जिस राहुल ने अपने ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या की, वो 3 दिन तक गुजरात में रहकर आया था। राहुल का मोबाइल पुलिस के हाथ लगा है। अब पुलिस जांच कर रही हैं कि वह गुजरात में आरोपी राहुल किस-किस से मिला था और इसके पीछे की क्या वजह रही थी। आरोपी की तलाश के लिए कमिश्नर सचिन मित्तल ने एसीपी शिव भारद्वाज व एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में एक दर्जन से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं, जो घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। हालांकि अभी तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। बता दें कि करधनी क्षेत्र के एक घर में शुक्रवार को तीन अलग-अलग कमरों में गीता देवी (40) और उसकी तीन बेटियों नंदिनी (22), राधिका (17) और गिरिशा उर्फ गोरी (14) के शव मिले थे।