जयपुर हत्याकांड में अपडेट: पहले से रची थी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की साजिश! सोच-समझकर ऐसे दिया घटना को अंजाम

जयपुर के करधनी इलाके में शुक्रवार को एक परिवार से चार लोगों के शव मिलने वाले मामले ने सनसनी फैला दी है। मामले में आरोप है कि राहुल झा ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की है। जानकारी सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मामले की जांच में अब यह आशंका जताई जा रही है कि राहुल ने वारदात को अचानक अंजाम नहीं दिया, बल्कि हत्या की पूरी साजिश पहले से सोच-समझकर रची थी। वारदात के बाद उसका घर से निकलना, मोबाइल फोन बंद करना और फरार हो जाना भी पुलिस की जांच के अहम बिंदु हैं। बताया जा रहा है कि राहुल ने वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि घर में मौजूद उसके पिता को भी इसकी भनक तक नहीं लगी।