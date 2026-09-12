शरीर ही ब्रह्माण्ड: प्रजनन यज्ञ और देव प्राण

38 ग्रह पुरुषत्व, वीर्य और स्थिरता के प्रतीक हैं। ये 38 सूक्ष्म धाराएं हैं, जो बीज के भीतर छिपी सभी सृष्टि-शक्तियों को एकत्रित करती हैं। स्त्री पात्र स्त्रीत्व, गर्भाशय और धारणशक्ति का प्रतीक है। इसी पात्र में प्रविष्ट होकर 38 बीजधाराएं समाहित होती हैं। संयुक्त पात्र (चालीसवां) वह केन्द्र बिन्दु है जहां पुरुषधाराएं स्त्री-पात्र में प्रवेश करती हैं। यूं तो स्त्री-पुरुष दोनों में सभी 40 ग्रह रहते हैं किन्तु पुरुषों में पुरुष-ग्रह प्रधान रहते हैं। स्त्रियों में स्त्री-ग्रह प्रधान रहते हैं। पुरुष ग्रह द्यावापृथिवी से सम्बन्ध रखते हैं जबकि पात्नीव्रत ग्रह का सौम्य अन्तरिक्ष से सम्बन्ध है। अन्तरिक्ष के एक ओर द्युलोक है तथा दूसरी ओर पृथिवी है। अन्तरिक्ष में ही सोम भरा है। यही सोम अन्धकार को दूर करता है- त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ (ऋ .1.91.22)। इसी सोम से सभी ग्रह वीर्यवान है। यद्यपि प्राकृतिक यज्ञ में स्त्रियां निर्वीर्य हैं किन्तु पुरुषों की वीर्य सम्पत्ति की हेतु स्त्रियां ही हैं। सोम के अभाव में अग्नि बुझ जाता है क्योंकि सोम ही अग्नि की शक्ति है। इसी शक्ति के कारण वह शक्तिमान है। यही कारण है कि शक्तिरूपा स्त्री के बिना पात्नीव्रत यज्ञ अधूरा रहता है। अत: यज्ञों में देवपत्नियों को भी शामिल किया जाता है।