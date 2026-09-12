साथ से उदासी खुशियों में बदल जाती है

दोस्त का खयाल

मनप्रीत पिंदार, 7 वर्ष

बीमार दोस्त की देखभाल एक बार की बात है, पिंकी और उसका छोटा भाई रोहन एक ही कमरे में रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन अचानक रोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था और उसके सिर में दर्द हो रहा था।मम्मी ने रोहन के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसे डॉक्टर की दी हुई दवाई खिलाकर सुला दिया। पिंकी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई बीमार है और खेल नहीं पा रहा है, तो उसका मन भी खेलने में नहीं लगा।वह चुपचाप रोहन के बिस्तर के पास आकर बैठ गई। रोहन ने धीरे से आँखें खोलीं और अपनी दीदी को देखा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, "चिंता मत करो रोहन, तुम दवाई खाकर जल्दी ठीक हो जाओगे। जब तक तुम ठीक नहीं होते, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठूँगी।"पिंकी ने रोहन का मन बहलाने के लिए उसे परियों और राजा-रानी की प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनाईं। अपनी दीदी का साथ पाकर रोहन बहुत खुश हुआ और वह बीमारी का दर्द भूलकर आराम से सो गया। पिंकी की इस देखभाल और प्यार को देखकर दीवार पर टंगी भालू की तस्वीर भी मानो मुस्कुरा रही थी।सीख: हमें अपने भाई-बहनों और दोस्तों की बीमारी या मुसीबत के समय हमेशा देखभाल और मदद करनी चाहिए। हमारा थोड़ा सा प्यार उनका हौसला बढ़ा सकता है।