12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छिंदवाड़ा

बारिश थमी तो वायरस ने किया बेहाल, हर घर में बीमार

एक सप्ताह बाद भी नहीं उतर रहा बुखार, कमजोरी, चक्कर व खांसी से मरीज परेशान, जिला अस्पताल की ओपीडी 1500 पर, सुबह से ही पर्ची काउंटर, डॉक्टरों के कक्ष और जांच केंद्रों के बाहर मरीजों की भीड़
2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Sep 12, 2026

chhindwara jila asptaal

chhindwara jila asptaal

छिंदवाड़ा। जिले में बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। बारिश थमने के बाद वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और कमजोरी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थिति यह है कि शहर से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में लोग वायरल की चपेट में है। सामान्य तौर पर तीन-चार दिन में ठीक होने वाला वायरल बुखार कई मरीजों में एक सप्ताह बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा है। बुखार उतरने के बाद भी शरीर में कमजोरी, चक्कर, बदन दर्द और खांसी बनी रहने से मरीज परेशान है। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। यहां रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ओपीडी का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। सुबह से ही पर्ची काउंटर, डॉक्टरों के कक्ष और जांच केंद्रों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं में वायरल संक्रमण के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कई परिवारों में एक के बाद दूसरे सदस्य के बीमार होने से घर-घर बीमारी का असर दिखाई दे रहा है।

बारिश के बाद बदला मौसम बना कारण

लगातार बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ी और अब बारिश थमने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। सुबह-शाम ठंडक और दिन में गर्मी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। मौसम के इस बदलाव के बीच वायरल संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों में बुखार के साथ गले में खराश, नाक बहना, खांसी, सिरदर्द, बदन दर्द और अत्यधिक थकान जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं।

बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी

कई मरीजों का कहना है कि शुरुआत में तेज बुखार आया, दवा लेने के बाद तापमान सामान्य हुआ, लेकिन इसके बाद भी कमजोरी और चक्कर की समस्या बनी हुई है। कुछ मरीजों में खांसी भी कई दिनों तक बनी रहने की शिकायत है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल संक्रमण में पर्याप्त आराम और शरीर में पानी की कमी न होने देना बेहद जरूरी है। बीमारी के दौरान कामकाज या शारीरिक मेहनत करने से कमजोरी लंबे समय तक बनी रह सकती है।

डॉक्टर की सलाह - लापरवाही न करें

(जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. हर्षवर्धन कुड़ापे)

- बुखार आने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए।

- पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लें, पौष्टिक व हल्का भोजन करें और पर्याप्त नींद लें।

- भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें तथा खांसते-छींकते समय मुंह और नाक ढंकें।

- घर में किसी सदस्य को बुखार या संक्रमण के लक्षण हों तो उसके इस्तेमाल की वस्तुओं को अलग रखें और हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें।

- लगातार कई दिन बुखार बना रहने, तेज कमजोरी, सांस लेने में परेशानी, लगातार उल्टी, बेहोशी या अत्यधिक चक्कर जैसी स्थिति में मरीज को तत्काल डॉक्टर को दिखाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 12:40 pm

Published on:

12 Sept 2026 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बारिश थमी तो वायरस ने किया बेहाल, हर घर में बीमार

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांढुर्णा में 2 गांवों की भिड़ंत में 650 से ज्यादा घायल, 22 एंबुलेंस भेजीं, विधायक ने भी पत्थर बरसाए

पांढुर्णा के गोटमार मेले में परंपरागत टकराव जारी : फोटो सोर्स : instagram siratha_wale__
छिंदवाड़ा

एमपी की एक प्रेम कहानी, जिसकी याद में आज भी दो गांवों के बीच होती है लड़ाई

gotmar mela
छिंदवाड़ा

छिंडवाड़ा के प्रसिद्ध पोला त्योहार पर दुखद हादसा, बैल धोते वक्त खदान में डूबा शख्स, रेस्क्यू में जुटी SDRF

Man Drown
छिंदवाड़ा

सस्ती पॉलीथिन में उबलती चाय आप भी पीते हैं तो सावधान ! डॉक्टरों ने बताया गंभीर खतरा

पॉलीथिन में गर्म चाय, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
छिंदवाड़ा

शुक्रवार को फिर बरसेंगे पत्थर... गोटमार मेले में आमने-सामने होंगे पांढुर्ना और सांवरगांव

pandhurna gotmar mela
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.