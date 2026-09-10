एमपी की एक प्रेम कहानी, जिसकी याद में आज भी दो गांवों के बीच होती है लड़ाई

स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार गोटमार मेले की परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत पांढुर्ना के युवक और सांवरगांव की रहने वाली एक युवती के बीच शुरू हुई प्रेम कहानी से जुड़ी है। बताया जाता है कि पांढुर्ना के रहने वाले युवक को सांवरगांव की रहने वाली युवती से प्रेम हो गया था, तब सामाजिक परंपराओं और बेड़ियों के चलते दोनों का विवाह नहीं हो पा रहा था। युवक-युवती एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। भाद्रपद अमावस्या (पोला के दूसरे दिन) दोनों घर से भाग रहे थे और जब वो जाम नदी पार कर रहे थे तभी सांवरगांव के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके जवाब में पांढुर्ना के लोगों ने प्रेमी युगल की रक्षा में पत्थर बरसाए, लेकिन दोनों तरफ से फेंके जा रहे पत्थरों की चपेट में आने से प्रेमी युगल की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ये प्रेमी युगल की याद में गोटमार मेले की परंपरा शुरू हुई।